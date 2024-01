Quaest: 89% reprovam atos golpistas de 8/1; índice era de 94% em 2023

Hugo Barreto/Metrópoles

1 de 1 Manifestantes bolsonaristas terrorismo enfrentam a polícia, invadem e destroem o Congresso nacional 6 – Foto: Hugo Barreto/MetrópolesDados de pesquisa divulgada neste domingo (7/1) pelo instituto Genial/Quaest apontam que 89% dos brasileiros desaprovam os atos golpistas com as invasões aos prédios dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

O número sofreu queda em relação à última pesquisa sobre o tema, realizada em fevereiro de 2023, quando a porcentagem de desaprovação aos atos era de 94%.

Quando analisados por região do Brasil, os dados são semelhantes: o índice de desaprovação das invasões golpistas de 8 de janeiro é de 91% no Nordeste; 89% no Sudeste; 87% no Sul; e 90% no Norte e no Centro-Oeste.

Ainda de acordo com o estudo, 94% dos eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desaprovam os ataques. Entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o índice é de 85%.

Influência sobre os atos golpistas A maior parte dos entrevistados para a pesquisa, 47%, acreditam que Jair Bolsonaro teve algum tipo de influência no 8 de janeiro. Os outros 43% pensam que o ex-mandatário não influenciou.

A pesquisa divulgada neste domingo foi aplicada entre os dias 14 e 18 de dezembro de 2023, e teve 2.012 entrevistados. Os questionários foram aplicados pessoalmente.

O público alvo é formado por brasileiros com 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2.2 pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%.

