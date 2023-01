CGU abre 16 processos contra servidores envolvidos em ato terrorista

A Controladoria-Geral da União (CGU) já autuou 16 processos relacionados a servidores públicos federais envolvidos nos atos terroristas de 8 de janeiro deste ano. A Corregedoria-Geral da União iniciou análise sobre a participação de agentes públicos nos atos antidemocráticos a partir do recebimento de denúncias e fontes (sites, redes sociais, etc.).

Até o momento foram autuados 16 processos, dos quais: dois resultaram em envio de expediente aos órgãos para a devida apuração; cinco ainda se encontram em análise inicial; e nove foram arquivados, por estarem relacionados a agentes públicos já aposentados à época dos fatos, terceirizados ou estagiários.

O Metrópoles perguntou à CGU quais são os órgãos em que estes servidores estão lotados, mas não recebeu resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação futura do órgão.

Apesar da Controladoria não informar quais os nomes dos agentes públicos envolvidos no vandalismo em Brasília, o Metrópoles mostrou casos de funcionários de órgãos públicos que foram identificados participando do ato terrorista. Alguns deles são:

Daywydy da Silva Firmino: Paraibano, 30 anos, estagiário do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).Robson Rodrigues Baiense: Assistente em administração do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, 57 anos, concursado.Jaqueline Konrad: Técnica em enfermagem, concursada da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) de 36 anos.Frederico Rosário Fusco Pessoa de Oliveira: 60 anos, médico da Secretaria de Saúde do DF, mas cedido ao Tribunal de Contas (TCDF). Está entre os presos pelo vandalismo.Veja imagens das invasões em 8 de janeiro:

manistestantes bolsonaristas terroristas invadem o Congresso Nacional e destroem o patrimonio 2

Luís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas invadem o Congresso Nacional e destroem o patrimonio 4

Luís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas invadem o Congresso Nacional e destroem o patrimonio 5

Luís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas invadem o Congresso Nacional e destroem o patrimonio 6

Luís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas invadem o Congresso Nacional e destroem o patrimonio 7

Luís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas invadem o Congresso Nacional e destroem o patrimonio 8

Luís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas invadem o Congresso Nacional e destroem o patrimonio 9

Luís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas invadem o Congresso Nacional e destroem o patrimonio 10

Luís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas invadem o Congresso Nacional e destroem o patrimonio 3

Luís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas invadem o Congresso Nacional e destroem o patrimonio 11

Luís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas invadem o Congresso Nacional e destroem o patrimonio 12

Luís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas invadem o Congresso Nacional e destroem o patrimonio 1

Terroristas invadiram e depredaram as sedes dos Três PoderesLuís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas invadem o Congresso Nacional e destroem o patrimonio 13

Luís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas invadem o Congresso Nacional e destroem o patrimonio 14

Luís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas invadem o Congresso Nacional e destroem o patrimonio 15

Luís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas invadem o Congresso Nacional e destroem o patrimonio 16

Luís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas invadem o Congresso Nacional e destroem o patrimonio 17

Luís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas invadem o Congresso Nacional e destroem o patrimonio 18

Luís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas invadem o Congresso Nacional e destroem o patrimonio 19

Luís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas invadem o Congresso Nacional e destroem o patrimonio 20

Luís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas invadem o Congresso Nacional e destroem o patrimonio 21

Luís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas invadem o Congresso Nacional e destroem o patrimonio 22

Luís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas invadem o Congresso Nacional e destroem o patrimonio 23

Luís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas invadem o Congresso Nacional e destroem o patrimonio 24

Luís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas invadem o Congresso Nacional e destroem o patrimonio 25

Luís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas invadem o Congresso Nacional e destroem o patrimonio 26

Luís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas invadem o Congresso Nacional e destroem o patrimonio 27

Luís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas invadem o Congresso Nacional e destroem o patrimonio 28

Luís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas invadem o Congresso Nacional e destroem o patrimonio 29

Luís Nova/Especial Metrópoles

manistestantes bolsonaristas terroristas invadem o Congresso Nacional e destroem o patrimonio 30

Luís Nova/Especial Metrópoles

Servidores do GDFJá o Governo do Distrito Federal identificou 17 servidores civis que participaram dos atos terroristas do último dia 8 de janeiro de 2023. A Controladoria-Geral do DF (CGDF) é responsável pelos procedimentos de investigação preliminar, que seguem em curso.

Segundo a CGDF, os servidores que participaram da invasão e depredação do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF) pertencem à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Educação, à Secretaria de Justiça e Cidadania, e a outros órgãos. Confira a lista:

4 servidores da Secretaria de Saúde (SES);3 servidores da Secretaria de Educação (SEE);2 servidores da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus);1 servidor do Instituto Brasília Ambiental (Ibram);2 servidores da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração;1 servidor da Secretaria de Desenvolvimento Social;1 servidor da Procuradoria-Geral do DF;1 servidor da Secretaria de Esporte e Lazer;1 servidor da Secretaria de Administração Penitenciária; e1 empregado público da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap).A CGDF identificou os profissionais a partir de denúncias e de investigação própria, por meio de dados trocados entre órgãos do GDF, notícias da imprensa e lista de presos divulgada pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seape).