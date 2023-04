No texto de hoje, você descobre quais os fundamentos do beach tennis e outras informações relevantes sobre o esporte. Confira!

Saber quais os fundamentos do beach tennis é essencial para os jogadores que querem se aprimorar em uma das principais modalidades de esportes da atualidade. Pois, o beach tennis é um esporte que vem ganhando popularidade a cada ano.

Sendo assim, para ganhar destaque em um jogo cada vez mais popular é importante ficar por dentro de algumas informações básicas como os fundamentos que regem o beach tennis e a forma certa de jogar.

Dessa forma, criamos o texto de hoje com o objetivo de trazer informações importantes sobre o beach tennis, como os seus fundamentos, história, regras e muito mais. Portanto, para conhecer tudo isso e muito mais, continue a leitura e tire todas as suas dúvidas que trazemos em parceria com o site especializado Mestre Raquete.

Origem e história do beach tennis

O beach tennis é um esporte relativamente novo que teve sua origem na Itália na década de 1980.

Os turistas começaram a jogar tênis nas praias italianas, mas como as quadras de tênis convencionais não eram ideais para a areia, os jogadores começaram a usar raquetes de praia e bolas de tênis com menos pressão para facilitar o jogo.

Com o tempo, as regras do jogo foram se adaptando ao ambiente da praia, e assim nasceu o beach tennis. A partir da Itália, o esporte se espalhou rapidamente pela Europa e América do Sul, e hoje é praticado em diversos países ao redor do mundo.

O beach tennis é um esporte divertido e emocionante, que combina a habilidade do tênis com a descontração da praia.

Regras

Agora que você já sabe sobre a origem dessa modalidade, está na hora de conhecer as regras do beach tennis. Trouxemos um apanhado com as principais delas:

Quadra com tamanho de 8m x 10m

Pode ser disputado em dupla ou sozinho

Rede suspensa, com altura de 1,7 metros

A contagem dos pontos é feita da seguinte maneira: 15/30/40, sendo que o primeiro vale 15, o segundo 30 e o terceiro 40.

Cada set possui 6 games

É necessário 2 games de diferença para ganhar o set

Se chegar ao placar de 5×5, ganha aquele que alcançar 7 sets.

É interessante destacar que as regras mencionadas podem ser flexibilizadas de acordo com os participantes. Sendo assim, caso uma pessoa com algum tipo de deficiência queira jogar, o beach tennis pode sofrer algumas alterações para torná-lo mais acessível e democrático.

Quais os fundamentos do beach tennis?

Os fundamentos do beach tennis são bastante parecidos com os fundamentos do tênis de quadra. Porém, é importante destacar que existe uma diferença crucial entre os dois, que é o fato da bola não poder tocar o solo.

Além disso, também é importante dominar o saque, uma vez que os pontos iniciam com tal fundamento.

No que diz respeito a recepção, os principais fundamentos são o backhand, forehand e voleio. Quanto ao decorrer da partida, o mais comum é o smash e para devolução, o lob.

Dessa forma, à medida que o jogador for evoluindo ele pode aprimorar ainda mais os seus fundamentos e melhorar o seu desempenho em quadra.

Assim, chegamos ao fim do nosso texto sobre quais os fundamentos do beach tennis. Portanto, se você gostou de conhecer um pouco mais sobre o tema, não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais e se inscreverem em nossos.

Com isso, você nos ajuda a crescer e ao mesmo tempo fica por dentro de tudo que acontece no beach tennis. Vejo vocês nos próximos posts. Até breve!