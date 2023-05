Quais são os sintomas de que você não está bebendo água suficiente?

A água compõe boa parte do corpo humano, e está presente em quase todos os processos do organismo. “Ela está envolvida, por exemplo, no funcionamento celular, do intestino e do metabolismo, processo que vai gerar energia ao corpo humano”, afirma a nutricionista Talyta Machado, que atende em Brasília.

A nutricionista explica que a quantidade ideal de água é calculada multiplicando por 35 ml o peso em quilogramas do indivíduo. Ao não beber o suficiente, o corpo dá sinais de que a pessoa está desidratada. Veja alguns sinais de que é necessário beber mais água:

1. FomeSegundo Talyta, abdicar do consumo ideal de água pode causar confusão no organismo. “Um dos sinais de desidratação é confundir sede com fome, por exemplo”, afirma.

O sinal está relacionado à desidratação especialmente se o desejo for por alimentos salgados ou ricos em amido, que retêm a água no corpo. A falsa sensação de fome pode atrapalhar o funcionamento do corpo, mas pode ser resolvida ao beber água suficiente.

2. Dores de cabeçaDores de cabeças podem ser causadas por inúmeros fatores, e um deles é a desidratação. Ao não beber água, o sistema nervoso sinaliza que o organismo necessita de mais água causando incômodo. O sofrimento pode ser resolvido com líquido em vez de analgésicos.

3. Intestino presoDeixar de beber água suficiente pode desacelerar o processo de excreção de fezes, o que leva ao quadro de intestino preso. “O líquido lubrifica as articulações, os tecidos do corpo e facilita o movimento das fezes pelo trato digestivo, o que evita até o esforço excessivo para evacuar”, afirma Talyta.

4. CansaçoA desidratação pode causar cansaço na pessoa que não bebe água suficiente, pois o consumo do líquido ajuda na oxigenação de vários órgãos, inclusive o cérebro. A falta de líquido afeta a velocidade com que o sangue, consequentemente o oxigênio, transita pelo corpo, o que causa a sensação de cansaço.

5. InsolaçãoEmbora a insolação seja um quadro muito mais associado à exposição ao calor extremo, ele pode ocorrer devido à desidratação. “Na insolação, a pessoa perde água e sais minerais. Caso ela já esteja desidratada, a situação vai ocorrer mais rápido e de forma mais grave ainda”, diz a nutricionista.

6. Metabolismo lentoBeber água é um dos pilares para a perda de peso, pois o líquido acelera o metabolismo e aumenta o gasto calórico. Logo, estar desidratado significa converter menos alimentos em energia e reter mais calorias.

“Com o baixo volume de água no corpo, o organismo não executa todas as atividades celulares como deveria. Ele vai dar prioridade àquilo que é mais importante para te manter vivo e diminuir a atividade e gasto de energia exatamente para conseguir se manter com a pouca quantidade de água”, destaca Talyta.

