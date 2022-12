Alexandre de Moraes e general dos EUA frearam ímpeto de Bolsonaro

Alexandre de Moraes e o general Lloyd Austin III, secretário de Defesa dos Estados Unidos, foram essenciais para frear o ímpeto de Bolsonaro de ruptura institucional.

A sustentação política foi quebrada com a multa de R$ 22,9 milhões aplicada por Alexandre de Moraes ao PL. Naquele momento, Valdemar, presidente do partido, soltou a mão de Bolsonaro.

Já o general norte-americano deixou claro, em julho, em evento em Brasília, que os EUA não apoiariam uma tentativa de golpe militar no Brasil.

Disse Austin III: “Reafirmo o papel adequado da função do Exército na sociedade democrática. E isso significa controle civil firme dos militares. Quanto mais aprofundarmos nossas democracias, mais aprofundaremos nossa segurança”.

O governo dos EUA afirmou que “apoia a afirmação do papel dos militares em uma sociedade democrática, incluindo o respeito às autoridades civis, aos processos democráticos e aos direitos humanos”.

Ou seja: em solo brasileiro, Lloyd Austin deixou claro que os Estados Unidos, sob Joe Biden, não concordariam com tentativa de golpe militar por Bolsonaro.

Desde que a ameaça de ruptura passou a ser cogitada, a cúpula do PT avaliou que a comunidade internacional frearia o ímpeto de Bolsonaro. E, de fato, deve-se a ela e a Moraes o recuo do presidente de tentar permanecer no poder.

Lloyd Austin III (foto) e Alexandre de Moraes contiveram Bolsonaro