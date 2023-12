Quais tendências gastronômicas deveriam desaparecer em 2024?

A virada de ano vem chegando e, com ela, a vontade de renovação. E há forma melhor de realizar isso do que eliminando tendências gastronômicas duvidosas que bombaram em 2023?

Veja, abaixo, as novidades que explodiram nos últimos meses, mas devem ficar relegadas em algum lugar do passado.

Macarrão na taça foi febre em 2023. Você encara? Taças melecadas A onda de taças sujas por fora, cheias de calda e castanhas, foram moda em 2019 e infelizmente voltaram com tudo em 2023 — e o pior: não apenas em versões doces, como em salgadas, a exemplo do macarrão.

Algo que nunca deveria ter surgido, não é prático, não adiciona nada esteticamente ao preparo e ainda corre um sério risco de sujar as mãos de quem está consumindo.

A culinária japonesa é rica, mas é “vítima” das invencionices brasileiras Sushi de tudo Por favor, deixem os japoneses em paz! Este ano, tivemos panetones, tacos, burritos e todo tipo de atrocidade com os sushis.

Não vamos buscar guerra com nossos amigos nipônicos. Reservemos as modificações já duvidosas aos que já são consagrados no Brasil, como o uso de cream cheese.

Pizza de 2 metros de comprimento. Cinco pessoas trabalham na montagem de cada pedido Pizzas reprováveis Essas estão em moda há anos e há pouca esperança de que elas desapareçam no ano que vem chegando, porém, nada nos impede de desejar seu fim.

Pizzas já permitem uma infinidade de coberturas diferentes e que fazem sentido. Então, por que fazer sabor pudim, estrogonofe, feijoada, sushi e outras violências a esse quitute italiano?

Copo da felicidade O bolo de pote deu lugar a essa novidade nada equilibrada, que é basicamente um amontoado de cremes e brigadeiros muito doces intercalados com geleias e frutas. É algo que seria até gostoso se fosse uma porção pequena, mas em poucas colheradas o pico de insulina chega a causar tontura.

Banoffee tradicional ganhou uma série de releituras Chega de “offes” A banoffee, torta típica britânica, chegou com força no país há alguns anos e não demorou para que suas variações tomassem a confeitaria nacional. Não que os preparos não sejam saborosos e várias vezes equilibrados, mas viraram as novas paletas mexicanas, com franquias e lojas especializadas no produto por todo o país.

Por se tratar de uma moda, como todas as outras, essa deve de fato dar uma minguada em breve.

Pelo fim do azeite trufado como sinônimo de “sofisticação” Trufado não é chique Sou ferrenho defensor do fim do azeite trufado. Nada mais é do que um óleo, nem sempre de boa qualidade, com uma essência artificial que lembra vagamente a trufa e deixa um retrogosto metálico na boca.

Não bastasse esses problemas, tudo que recebe esse óleo ainda é considerado sofisticado e tem seu preço jogado lá para cima. É como se confeitarias cobrassem mais caro por produtos com essência de baunilha.