Quaquá diz que PT pode abrir mão de vice na chapa de Paes

Ministra Anielle Franco é cotada como nome do PT, mas vice-presidente da legenda diz que prefeito deve escolher alguém de sua confiança

Washington Quaquá é vice-presidente nacional do PT e deputado federal Vinicius Loures/Câmara – 13.set.2023

PODER360 15.jan.2024 (segunda-feira) – 22h59



O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), pode não ter um vice do Partido dos Trabalhadores em sua chapa para a reeleição no pleito municipal deste ano. O vice-presidente do partido, deputado federal Washington Quaquá, declarou nesta 2ª feira (15.jan.2024) que a legenda pode abrir mão da indicação em entrevista à CNN Brasil.

“A prioridade do PT é a reeleição do Lula em 2026. O Eduardo Paes deve deixar a prefeitura para disputar o governo, portanto vai escolher alguém da sua confiança. Nossa relação com ele não admite faca no pescoço”, afirmou Quaquá.

O nome de Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, é o mais cotado para uma composição de chapa com Paes. Anielle disse que pretende se filiar ao PT ainda no início deste ano, em entrevista à CNN em 5 de janeiro.

O ex-deputado André Ceciliano (PT-RJ), atualmente em cargo na ​​Secretaria de Relações Institucionais do governo, também é cogitado para integrar a chapa.