Quaresma sem carne: veja 6 restaurantes no DF focados em frutos do mar

Para os cristãos, a Quaresma é o período litúrgico de preparação para a Páscoa. Com ela, veio uma tradição que há séculos acontece a partir da Quarta-feira de Cinzas: o jejum de carne vermelha. Feita por alguns apenas na Sexta-Feira da Paixão, por outros durante todo o período que antecede a Páscoa, a prática é realizada para “honrar” o sacrifício de Cristo.

A fim de ajudar os adeptos, o Metrópoles indica seis restaurantes focados em frutos do mar para se deliciar sem culpa durante o período. Confira:

Don LeónDon León é uma marca paulista especializada em pratos espanhóis com gostinho litorâneo que se instalou na quadra 112 da Asa Sul. O cardápio comporta opções diferenciadas de entrada, como o Carpaccio de bacalhau (R$ 78) e o Polvo ruiz (R$ 72). Já entre os pratos principais, os holofotes ficam para as paellas, que podem ser de Frutos do mar (R$ 186), Valenciana (R$ 198) ou de Lagosta (R$ 248).

Don Léon

Bacalhau ao fornoDivulgação/ Fernando Veler

Don Léon

Mexilhão com salsa de tomate, cebola, alho e páprica espanholaDivulgação/ Fernando Veler

Don Léon

Paella com lagostaDivulgação/ Fernando Veler

Don Léon

Carpaccio de bacalhauDivulgação/ Fernando Veler

Don Léon

Paella do Don LéonDivulgação/ Fernando Veler

Don Léon

PaellaDivulgação/ Fernando Veler

Manzuá BrasíliaÀs margens do Lago Paranoá, o Manzuá Brasília tem a proposta de trazer um clima do litoral da Bahia para o Pontão do Lago Sul. Por lá, o comensal pode provar Acarajé (R$ 54,90), que é um bolinho de feijão fradinho preparado no azeite de dendê, com camarão seco, vatapá e vinagrete; e a Manjubinha frita (R$ 54,90).

Nos principais, Peixada brasileira (R$ 129,90), acompanhada de arroz branco, pirão de peixe e farofa na manteiga; e Vatapá com camarão (R$ 165,90), servido com arroz branco e farofa de dendê. Há também o Camarão na moranga (R$ 225,90), com arroz branco e batata palha.

AcarajéO TugaNo comando das caçarolas do O Tuga, o chef português Antônio Barrigana investe na tradição da culinária de seu país. No menu da casa, situada no shopping CasaPark, vale provar o Bolinho de bacalhau (R$ 10) e o Camarão à Moçambique (R$ 62), escoltado por rodelas de pão. As estrelas dos principais são o polvo (R$ 169) e o bacalhau (R$ 168), ambos “à lagareiro”, ou seja, acompanhados por brócolis, batatas ao murro e finalizados com alho e azeite extravirgem.

Ouriço RestauranteFamoso pelas moquecas da casa, o Ouriço Restaurante, na 405 Sul, é comandado pelo chef Thiago Paraíso. As apostas para começar são o Ceviche de vieiras (R$ 99), feito com maçã verde e chips de banana-da-terra; a Casquinha de siri (R$ 29); e o Tartare de atum (R$ 52), servido com chips de banana da terra.

Nos pratos, há o Arroz de polvo com camarão (R$ 109), que leva polvo e camarão refogados sobre arroz ao vinho branco, pomodoro fresco, mix de pimentões e tomate; e o Atum semicru (R$ 89), com teriyaki de pitanga musseline de mandioquinha baroa e legumes tostados. Nas moquecas, vá de Moqueca de frutos do mar (R$ 178), com arroz de salsa e farofa de banana.

Novidades da gastronomia em Brasília, Ouriço

Casquinha de siriDivulgação

Ouriço

Ostras gratinadasReprodução/ Instagram

Ouriço

Moqueca de mexilhõesReprodução/ Instagram

Ouriço restaurante

Moqueca do Ouriço Divulgação

Novidades da gastronomia em Brasília, Ouriço

Tartare de atum com teriyaki de pitanga e palha de mandioquinhaDivulgação

Novidades da gastronomia em Brasília, Ouriço

Risoto com camarõesDivulgação

Novidades da gastronomia em Brasília, Ouriço

Carpaccio de Vieiras com azeite cítrico e crispy de cebolaDivulgação

Sagrado MarCapitaneado pelo chef premiado Marco Espinoza, o Sagrado Mar, na QI 17 do Lago Sul, conta com uma boa variedade de ingredientes. Nas entradas, a aposta fica por conta das Ostras frescas (R$ 48), servidas com molho da casa; e Mexilhão defumado (R$ 67), servido com molho apimentado de cerveja e pão italiano.

Já nos principais, invista no Peixe Atlântico (R$ 104), que é um peixe na brasa com molho de siri e camarão sobre purê de banana; e no Atum na churrasqueira molho de mel de maracujá defumado purê de couve-flor e abacate (R$ 105). Para quem gosta de camarão, vale pedir o Camarão pistola (R$ 132), feito na brasa e servido com risoto de alho poró trufado.

Sagrado Mar

Camarão PistolaInove Aceleradora

Sagrado Mar, menu-degustação

Ostras frescasDivulgação

Sagrado Mar

VieirasInove Aceleradora

Sagrado Mar

BacalhauInove Aceleradora

Sagrado Mar

Prato do Sagrado MarDivulgação

Taberna LusitanaCom o menu português, a Taberna Lusitana, na 412 Sul, é especializada no tradicional Bacalhau. Por lá, vale provar o Camarão ao Bulhão Pato (R$ 65) salteado em azeite, alho e vinho branco; e a Estupeta de Atum Curado (R$ 69), feita com atum curado em salmoura com açúcar mascavo aromatizado com flor de hibisco, servido com confit de cebola e tomate em ervas frescas.

Como principais, roubam a cena o Polvo à Lagareiro (R$ 165), que é um polvo ao forno com azeite confitado com páprica defumada, batatas ao murro, alho assado e tomate confit; e a Caldeirada de Peixe (R$ 198), que leva peixe, mix de legumes e batata cozida. Especialidade da casa, o Bacalhau à Moda de Braga (a partir de R$ 110), frito em azeite, com batata frita no mesmo, cebola e pimentão, também é uma boa pedida.

Taberna Lusitana

Bacalhau ao fornoReprodução/ Instagram

Taberna Lusitana

Caçarola de BacalhauReprodução/ Instagram

Taberna Lusitana

Camarões à Bulhão PatoReprodução/ Instagram

Taberna Lusitana

Bacalhau à BrazReprodução/ Instagram

Taberna Lusitana

Polvo à LagareiroReprodução/ Instagram

Don Léon

112 Sul, bloco A, loja 29. De terça a sábado, das 11h30 às 23h. Domingo, das 11h30 às 16h.

Manzuá

Pontão do Lago Sul. Telefone: (61) 3364-6091. De segunda a sábado, das 12h à 0h; domingo, das 12h às 23h.

O Tuga

Shopping CasaPark, térreo, em frente à Cobasi. Telefone: (61) 98627-1122. Segunda, das 12h às 16h. De terça a sexta, das 12h às 22h. Domingos, das 12h às 18h.

Ouriço Restaurante

405 Sul. Telefone: (61) 99267-2967. Segunda, das 15h às 15h. De terça a sábado, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Domingo, das 12h às 17h.

Sagrado Mar

SHIS QI 17, bloco G, sala 201, Ed. Fashion Park – Lago Sul. Telefones: (61) 3202-3256/ (61) 99197-1287. De terça a sábado, das 12h às 15h30 e 19h à 0h. Domingo, das 12h às 15h30.

Taberna Lusitana

412 Sul, bloco C, loja 17. Telefone: (61) 98123-6353. Diariamente, das 11h30 às 23h30.