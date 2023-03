BBB23. Boninho zomba e chama Marvvila de planta: “Trevus Marvvilosos”

Boninho utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (20/3), para zombar da cantora Marvvila. O diretor do BBB23 utilizou uma foto da artista, associada a “figurante” durante o Jogo da Discórdia, e a colocou como uma espécie de planta.

“Essa planta costuma florescer no domingo de manhã e atinge seu ápice a noite! Eu já vi três vezes”, brincou Boninho. Confira a publicação.

Nos comentários, os seguidores de Boninho aproveitaram para brincar com a situação. “Boninho do céu”, disse um usuário. “Ficou a dúvida se é um trevo da sorte ou uma indireta que é uma planta”, pontuou outro. “Marvore”, gargalhou um terceiro. “Eu juro para vocês que teve uma época que eu esqueci que ela estava no programa. Ela só apareceu para dançar Beyoncé”, falou mais um.

Mãe de MarvvilaA cantora pertence ao grupo do Quarto Fundo do Mar do BBB23, mas é considerada, pelas redes sociais, como “planta” por não participar de muitos conflitos. Cláudia Bonfim, mãe da artista, explicou que sempre criou os filhos na igreja e que falava para ela sair de perto dos conflitos, mas que não apoia a postura da filha no reality show.

“Eu criei meus filhos na igreja. Sempre dizia para eles: ‘Se alguém arrumar briga, não enfrentem. Saiam de perto, falem comigo, mas não se envolvam em confusões’. Pensei que a Marvvila tivesse mudado com os anos, mas, assistindo ao programa, percebi que carregou esses ensinamentos”, explicou a matriarca, em entrevista ao Notícias da TV.