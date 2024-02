‘Que Bolsonaro tenha a presunção de inocência que eu não tive’, diz Lula sobre operação da PF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou na manhã desta quinta-feira, 8, sobre a operação da Polícia Federal, que tem entre os alvos o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados políticos do ex-mandatário. Questionado sobre as ações, Lula associou o adversário aos atos do 8 de Janeiro: “Não teria acontecido sem ele”. Contudo, o chefe do Executivo defendeu que seja garantida a presunção de inocência. “O que eu acho e que eu quero é que o seu Bolsonaro tenha a presunção de inocência que eu não tive. O que eu quero é que seja investigado e seja apurado. Quem tiver responsabilidade pelos seus erros, que pague seus erros”, afirmou o presidente, em entrevista à rádio Itatiaia, que também disse esperar que “não ocorra nenhum excesso”.

“Que faça aquilo que a Justiça determinou e depois apresente para a sociedade o resultado daquilo que encontraram. Eu não tenho muitas condições de falar sobre uma ação da PF, porque isso é uma coisa sigilosa, da polícia, da justiça, e não cabe ao presidente da República dar palpite numa atuação dessa”, continuou, defendendo que sejam investigados os financiadores dos atos contra os Três Poderes. “O cidadão que estava no governo não estava preparado para ganhar, não estava preparado para perder, não estava preparado para sair. Tanto é que não teve nem coragem de me dar posse. Ficou em casa chorando porque e foi embora para os Estados Unidos. Ele deve ter participado da construção dessa tentativa de golpe. Então vamos esperar as investigações.”

Na entrevista, Lula também minimizou o poder de influência das eleições americanas no pleito brasileiro. Mesmo com a nova ascensão do ex-presidente Donald Trump, que pode voltar a concorrer à presidência nos Estados Unidos pelo Partido Republicano, Lula disse não acreditar que isso signifique que o Brasil está no mesmo trilho. “Sinceramente não acredito que a eleição do Trump venha a ter influência na eleição brasileira, porque nunca teve. Acho que o Trump é uma questão americana, é a loucura americana, e o outro (Bolsonaro) foi a loucura aqui”, disse. “O povo está cansado disso, acho que o povo está querendo um pouco de paz”, completou.