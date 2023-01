Queda de helicóptero na Ucrânia mata ministro do interior e outras 17 pessoas

Ao menos 18 pessoas morreram após a queda de um helicóptero na cidade de Brovary, nos arredores de Kiev, na Ucrânia. Entre as vítimas estão o ministro do Interior do país, Denys Monastyrsky; o vice-ministro do Interior, Yevhen Yenin, e o secretário de Estado do Ministério de Assuntos Internos, Yuriy Lubkovych.

Três crianças também foram vítimas fatais. Ao total, nove dos mortos estavam dentro do helicóptero. O número total de feridos é 22, sendo 10 crianças.

A região é alvo de ataques russos, mas ainda não se sabe se a queda foi provocada pela guerra ou um acidente.

Mais cedo, o governo ucraniano anunciou que a queda ocorreu em um jardim de infância.