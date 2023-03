Quem é Anna Magalhães, brasiliense apontada como affair de Whindersson Nunes

Apontada como affair de Whindersson Nunes desde o início do ano, a influenciadora Anna Magalhães causou nessa segunda-feira (20/3), após aparecer em um ensaio sensual com o humorista, para divulgação de uma marca de roupas íntimas. Na sequência. Anna recebeu uma série de comentários de internautas curiosos, em busca de mais informações sobre sua identidade.

A sorte é que, ao contrário da ex-companheira de Whindersson, Maria Lina, que durante muito tempo deixou seu perfil no Instagram fechado, a influencer de 24 anos mantém as redes sociais abertas e não esconde o desejo de ser famosa.

Brasiliense, Anna usa as páginas para compartilhar a rotina de malhação e treinos de box e muay thay. Ela também costuma usar a caixinha de perguntas para interagir com seus 113 mil seguidores, dentre eles alguns verificados como Gabriel Fop, do BBB23, de quem já declarou ser amiga.

A influencer, inclusive, afirma sonhar com o convite para participar de em um reality show como o Big Brother Brasil e o De Férias com o Ex.

Anna Magalhães e Whindersson Nunes (5)

Anna Magalhães tem 24 anos

Anna Magalhães e Whindersson Nunes (6)

Ela é brasiliense

Anna Magalhães e Whindersson Nunes (7)

E sonha em participar de realities shows

Anna Magalhães e Whindersson Nunes (10)

Ela já mencionou interesse em ir para o De Férias com o Ex e o BBB

Anna Magalhães e Whindersson Nunes (8)

A moça já cursou publicidade

Anna Magalhães e Whindersson Nunes (9)

Ela se diz amiga de Gabriel Fop, do BBB23

Anna Magalhães e Whindersson Nunes (2)

Inclusive, costuma receber comentários dele no Instagram

Anna Magalhães e Whindersson Nunes (4)

Comentário de Gabriel Fop em foto de Anna

Anna Magalhães e Whindersson Nunes (11)

Anna no Lago Paranoá

Anna Magalhães e Whindersson Nunes (3)

Suposto affair com Whindersson NunesOs rumores de que o humorista está se relacionando com Anna Magalhães surgiram em janeiro quando os dois passaram a viajar juntos. Em uma das viagens, a modelo filmou a paisagem e acabou deixando escapar uma parte do braço tatuado do humorista, que dirigia um bugre em uma praia.

Há alguns dias dias, Anna compartilhou uma foto em Londres. O registro foi feito pelo diretor audiovisual que acompanha o humorista nos shows e nas produções de conteúdo.