Gabi Martins é processada por mulher que se dizia amante de Zé Felipe

1 de 1 Foto colorida de Gabi Martins. Ela está utilizando uma blusa dourada, é branca, tem olhos claros e é loira – Metrópoles – Foto: Reprodução/InstagramA cantora Gabi Martins revelou estar sendo processada pela mesma mulher que entrou com uma ação contra Virginia Fonseca, alegando ser amante de Zé Felipe. Em seu Instagram, a ex-BBB disse que o motivo seria uma suposta ameaça feita por ela contra a moça, por ciúmes de seu ex-namorado, Lincoln Lau.

Nos Stories, Gabi contou que a mulher, chamada Samantha, alega uma crise de ciúmes da cantora em São Pedro da Aldeia, no interior do Rio de Janeiro. Martins, no entanto, afirma nunca ter ido ao local.

3 Cards_Galeria_de_Fotos (2)

A influencer Virgínia, nascida em 1999, e o cantor Zé Felipe, nascido em 1998, engataram namoro em 2020, após o filho de Leonardo se encantar com a beleza da jovem na internet Reprodução/ Instagram

****Foto-virginia-e-ze-felipe (5)

Conhecida no meio digital, Virgínia ficou famosa postando vídeos no TikTok. Foi ao ver um desses conteúdos da loira que Zé Felipe resolveu procurar mais sobre ela na internet e mandar um “oi” Reprodução/Instagram

****Foto-virginia-e-ze-felipe (2)

Após a atitude do rapaz, os dois passaram a conversar pela rede social. Com o tempo, o bate-papo evoluiu para conversas ao telefone até que, finalmente, os jovens resolveram se conhecer pessoalmente. Aliás, antes que o encontro acontecesse, o cantor dedicou a música My Baby a “Virgínia de Londrina” Virgínia Fonseca e Zé Felipe (Reprodução: Instagram)

****Foto-virginia-e-ze-felipe (6)

Após a homenagem de Zé, o cantor viajou até Londrina, onde Virgínia morava, para passar um tempo com a influencer. Tempos depois, o filho de Leonardo surpreendeu a moça com um pedido de namoro Kevin Frighetto/Divulgação

****Foto-virginia-e-ze-felipe (4)

Durante entrevista ao PodDelas, Virgínia revelou que o pedido a deixou surpresa. Ela, no entanto, resolveu aceitar, pois achava Zé Felipe “gato e gente boa” Reprodução/Instagram

*****Foto-virginia-e-ze-felipe (13)

Zé Felipe e Virgínia Fonseca Reprodução/Instagram

****Foto-virginia-e-ze-felipe (9)

Uma semana após o início do relacionamento, Virgínia e Zé Felipe tatuaram as iniciais um do outro na mão, ao lado do desenho de um trevo de quatro folhas. De acordo com a influencer, os dois se completam. Durante uma entrevista, inclusive, ela afirmou que o cantor dá a ela “calmaria” e ela dá a ele “falta de paz”. “É a junção perfeita” Reprodução/ Instagram

*****Foto-virginia-e-ze-felipe (10)

Com pouco tempo de namoro, Virgínia e Zé Felipe já conversavam sobre casamento Além disso, o cantor frequentemente pedia um filho a namorada. Com dois meses de relação, a influenciadora fez uma lipoaspiração e, enquanto se recuperava da cirurgia, descobriu que estava esperando a primogênita do casal Reprodução/Instagram

*****Foto-virginia-e-ze-felipe (12)

Um mês depois de descobrir que seria pai, Zé Felipe pediu Virginia em casamento. O casal estava junto há 4 meses. Eles oficializaram o relacionamento na sala do cantor, em Goiânia. Leonardo apareceu na cerimônia de regata e bermuda Reprodução/Instagram

****Foto-virginia-e-ze-felipe (11)

A primeira filha do casal, Maria Alice, nasceu em maio de 2021. Quase um ano depois, em março de 2022, os dois anunciaram que estão à espera do segundo filho Reprodução/Instagram

****Foto-virginia-e-ze-felipe (3)

Recentemente, também anunciaram que irão se casar pela segunda vez Reprodução/Instagram

****Foto-virginia-e-ze-felipe (2)

Zé Felipe e Virgínia Fonseca com a filha Maria Alice Reprodução/ Instagram

*****Foto-virginia-e-ze-felipe

“O casamento aqui é bem rapidinho, durou apenas 15 minutos. A gente entrou com o Elvis e teve uma mulher brasileira celebrando. Eu e o Zé decidimos casar aqui porque é um casamento bem conhecido e quando marcamos de vir para cá, o pessoal que organizou a viagem falou desse casamento e a gente topou”, completou Virginia Reprodução/Instagram

“Mal cheguei de viagem e minha mãe me entregou uma intimação da justiça. Tinha um oficial batendo aqui na porta às 7h da manhã. A mesma pessoa que está falando coisas infundadas do Zé e da Virginia está me processando alegando coisas também infundadas”, disse ela.

“Eu tô completamente chocada e assustada, porque eu nunca vi ela na vida. Não faço a menor ideia de quem seja, nem sei qual o intuito dela. Se ela quer chamar a atenção com isso, ou o que ela quer, mas eu tô em choque”, completou.

Processo contra Virginia Na segunda-feira (2/10), aconteceu a audiência entre Virgínia Fonseca e Samantha, mulher que afirmou ter tido um caso com Zé Felipe, marido da influenciadora. Segundo a própria moça, que divulgou o resultado do processo em suas redes sociais, o caso foi arquivado por falta de provas: “Ficou a palavra dela [Virgínia] contra a minha”, disse.

O episódio aconteceu no início de agosto, quando Virgínia recebeu uma intimação por fazer supostas ameaças de morte à Samantha.

“Virgínia me ameaçou de morte caso eu continuasse a me envolver com Zé Felipe, que tenho relacionamento desde 2019. Disse que se eu tivesse um bebê com Zé Felipe ela o mataria. Ela tentou me agredir em frente à minha casa”, revelou na ocasião.