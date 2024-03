Quem é Daniel Alvim, ator que trocou socos com Fábio Assunção

Discreto, Daniel Alvim viu seu nome ir parar entre os assuntos mais comentados da internet esta semana, após se envolver em uma briga com Fábio Assunção, com direitos a troca de socos e ofensas. Amigos de longa data, os dois já se revolveram. “A gente é muito irmão, e a conversa foi escalonando”, explicaram, em outro vídeo que gravaram juntos.

Embora tenha se tornado conhecido por muita gente por causa da discussão, Daniel Alvim tem uma carreira consolidada como ator. Ele é um dos fundadores e diretores das companhias Pessoal do Faroeste e Bendita Trupe. Desde 2015, é casado com a atriz Helena Ranaldi, a quem dirigiu no longa Amor Sem Fim.

No mesmo ano em que se casou, Daniel trabalhou com Fábio na peça Dias de Vinho e Rosas, que rendeu a Daniel, intérprete do protagonista da montagem, uma indicação ao Prêmio Shell de Teatro na categoria Melhor Ator.

No cinema, Daniel atuou no filme Reis e Ratos (2012), do diretor Mauro Lima, Amando a Carolina (2018), O doutrinador (2018) e A Menina que Matou os Pais: A Confissão (2023).

Daniel Alvim

Daniel Alvim tem 49 anos Reprodução

Débora Falabella

Daniel Alvim já namorou Débora Falabella

Daniel Alvim e Helena Ranaldi

Daniel Alvim é caso com Helena Ranaldi