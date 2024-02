Conhaque e cerveja: Receita apreende R$ 500 mil em bebidas irregulares

Divulgação/Seec

1 de 1 receita-apreende-bebida-alcoolica – Foto: Divulgação/SeecDurante fiscalização na BR-020 e em Santa Maria, auditores da Receita da Secretaria de Economia do Distrito Federal apreenderam cerca de R$ 500 mil em bebidas alcoólicas, nessa quarta (14/2) e madrugada desta sexta-feira (16/2). A lista de produtos irregulares inclui 12 mil caixas de conhaque e 27 mil latas de cerveja.

As equipes verificaram que as documentações fiscais apresentadas tinham dados divergentes daqueles dos produtos encontrados na carga do veículo.

Os itens apreendidos seriam comercializadas com notas fiscais falsas, com erros de registro e informação, usadas por vendedores e compradores para sonegar impostos.

A ação, conduzida pela Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (GEFMT) e que visa combater a sonegação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), contou com cinco auditores.

O objetivo da fiscalização é de que os recursos sejam adequadamente registrados e cheguem aos cofres públicos.

Informações da Agência Brasília

