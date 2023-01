Quem é Ivan Baron, influencer que subiu a rampa do Planalto com Lula

O influencer Ivan Baron subiu a rampa do Palácio do Planalto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo (1º/1). Ele foi um dos escolhidos para representar o povo brasileiro e passar a faixa presidencial ao petista durante sua posse.

Além de Ivan, subiram a rampa um indígena, uma criança negra, representantes da cultura, trabalhadores e beneficiários de programas sociais criados durante os governos do PT.

“O povo brasileiro empossou o presidente! Que emoção estar vivendo esse momento depois que o governo Bolsonaro rechaçou nossa comunidade. Viva a democracia”, comemorou o influencer.

Lula durante assinatura do termo de posseHugo Barreto/Metrópoles

O petista assinou o termo de posse às 15h10 com uma caneta que, segundo ele, ganhou em 1989 de um cidadão no PiauíHugo Barreto/Metrópoles

Lula e Alckmin fizeram o juramento e foram empossados por PachecoHugo Barreto/Metrópoles

Rodrigo Pacheco e LulaHugo Barreto/Metrópoles

Lula e Arthur LiraHugo Barreto/Metrópoles

Apoiadores do presidente Lula posicionados em frente ao Palácio da AlvoradaRafaela Felicciano/Metrópoles

O influencer de Natal, no Rio Grande do Norte, é ativista pela causa das pessoas com deficiência e estourou nas redes sociais após criticar uma fala de Juliette Freire.

No BBB21, Juliette questionou se Gil do Vigor era “aleijado”. Ivan usou suas redes sociais para explicar por que a fala da paraibana tinha sido capacitista, e acabou bombando nas redes sociais após o perfil da participante compartilhar a publicação de Ivan e agradecer o conselho.

Ivan Baron tem 24 anos e se apresenta como o “influenciador da inclusão”. O rapaz, que tem paralisia cerebral, coleciona mais de 1 milhão de seguidores nas suas redes sociais.

Durante a campanha presidencial de Lula, Ivan Baron esteve presente em atos promovidos pela equipe do petista. O influencer foi notado pelo político após fazer um discurso sobre inclusão.