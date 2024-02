Quem é o maratonista recordista mundial que morreu aos 24 anos

O recordista mundial da maratona Kelvin Kiptum, de 24 anos, morreu neste domingo (11/2) após um acidente de carro em Kaptagat, no Quênia. O atleta estava junto de seu técnico, o ruandês Garvais Hakizaman, no momento da tragédia.

Mas quem é Kelvin Kiptum? O maratonista encantou o mundo no dia 8 de outubro de 2023, após bater o recorde mundial dos 42kms na Maratona de Chicago, nos Estados Unidos, com o tempo de 2h00min35s.

O jovem maratonista foi 34 segundos mais rápido que o o compatriota Eliud Kipchoge, bicampeão olímpico, que detinha o recorde anterior, feito na Maratona de Berlim, na Alemanha.

maratonista morto

Kelvin Kiptum Michael Reaves/Getty Images

Kelvin Kiptum

Kelvin Kiptum Reprodução/Instagram

Kelvin Kiptum era um dos cotados para o ser o primeiro a finalizar uma maratona oficial com tempo abaixo de duas horas. Havia grande expectativa no mundo do atletismo de que o novo recorde fosse batido já nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, já que ele estava confirmado como um dos representantes do Quênia.