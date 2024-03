Rafa Kalimann estaria namorando galã da Globo; saiba quem é

Ao que tudo indica, Rafa Kalimann está namorando um galã da Globo, que também possui trabalhos no cinema e no streaming. De acordo com a Contigo!, o eleito da artista é Allan Souza Lima.

Os dois teriam se conhecido em janeiro e já foram flagrados em jantar romântico no Rio de Janeiro. Juntos, eles assistiram a uma peça de Leticia Colin e Michel Melamed. Segundo o portal, o affair já estaria sério a ponto de Kalimann levar Allan para conhecer a sua família em Goiânia.

1_jessica-rafa-kalimann-em-familia-e-tudo

Rafa Kalimann como Jéssica Foto: Reprodução

allan souza-nude-bumbum

Ator compartilhou nude no Instagram Reprodução/Instagram

Rafa Kalimann -11_resized_compressed_compressed

Rafa Kalimann Victor Chapetta/AgNews

allansouzalima_4

Rafa Kalimann

Rafa Kalimann Instagram/Reprodução

Camarote-Folia-Tropical-Allan-Souza-Lima-Divulgacao

Allan Souza Lima Divulgação

Allan de Souza Lima nasceu em Recife, Pernambuco, e tem 38 anos de idade. Ele começou a sua carreira em 2003, quando atuou em peças de teatro e se formou em três anos depois, em 2006, na Casa das Artes de Laranjeiras, no Rio de Janeiro.

Na televisão, ele integrou o elenco de novelas como Caminhos do Coração, Os Mutantes, Órfãos da Terra, Guerra dos Sexos, A Regra do Jogo, Avenida Brasil e Amor Perfeito. No streaming, ele faz parte de Cangaço Novo, do Prime Video.

Antes de Kalimann, Allan namorou com outras atrizes, como Leticia Birkheuer, Helena Ranaldi e Pathy de Jesus.