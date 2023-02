Rafa Kalimann rompe com empresário após perder papel em novela

Após perder o papel na novela Vai na Fé, da Globo, Rafa Kalimann rompeu com o empresário Mario Canivello, dono de um dos escritórios de gerenciamento de carreira mais badalados do país. A coluna LeoDias apurou e descobriu o que causou o fim da parceria entre a influenciadora e a agência.

Segundo informações obtidas pela por esta coluna, divergências de opiniões causaram o fim da parceria, principalmente após a ex-BBB perder o papel na nova novela das 19h da TV Globo. Ainda conforme apuração, a apresentadora se recusava a ler livros, o que é imprescindível. Canivello não viu como ajudá-la.

Rafa-Kalimann-Moçambique

E cobrou mais respeito às mulheres pelos representantes políticosReprodução/Instagram

Rafa Kalimann

Ela tinha um programa na Globo, que acabou não indo pra [email protected]/Instagram/Reprodução

Rafa Kalimann e José Loreto 2

Rafa Kalimann é ex-BBBReprodução/ Instagram

Rafa Kalimann e José Loreto_004_Declaração Instagram

E esbanjando amor na web

ET e superpoderes: Rafa Kalimann conta história bizarra em podcast

Rafa Kalimann venceu prêmio nessa segunda-feira (25/10)Reprodução

apartamento Rafa Kalimann

A ex-BBB abriu as portas de sua casa para a Casa Vogue Reprodução/Mayra Azzi/Casa Vogue Brasil

Rafa-Kalimann-Bruninho

Influenciadora digital participou do BBB 20Reprodução/Instagram

RafaKalimann-Foto-EstadioFutebol

A foto acima foi a responsável por reacender as críticas ao emagrecimento da [email protected]/Instagram/Reprodução

Rafa Kalimann (Reprodução: Instagram)

Rafa Kalimann é adepta do treino funcional Rafa Kalimann (Reprodução: Instagram)

foto-abre-rafa-kalimann-camarote-n1-2022

A ex-BBB Rafa Kalimann atua na série do Globoplay Rensga HitsReprodução/Instagram

Rafa Kalimann deixa escapar parte do seio durante entrevista com Lucas, eliminado do BBB22

Em discurso de agradecimento, ela criticou banalização da espiritualidadeGloboplay/Reprodução

Rafa-Kalimann-nega-ficada-Neymar

Rafa Kalimann negou que tenha ficado com Neymar em festaReprodução/Instagram

Rafa Kalimann

Rafa Kalimann é apresentadoraReprodução/Instagram

Além de Rafa Kalimann, Mario Canivello gerencia a carreira de diversos outros artistas globais como, Cauã Reymond, Alice Wegmann, Claudia Abreu, Eduardo Moscovis, Marjorie Estiano, Marieta Severo, entre outros.

Procurada pela coluna LeoDias, a assessoria de imprensa da influenciadora disse que não tem informação sobre o assunto.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.