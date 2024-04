Rafael, do Botafogo, fratura patela e volta para o departamento médico

O lateral-direito Rafael Pereira da Silva está mais uma vez no departamento médico do Botafogo. O jogador sofreu uma fratura na patela, no mesmo joelho, cujo tendão já havia sido rompido oito meses atrás. O alvinegro carioca joga fora de casa, neste domingo (14/4), contra o Cruzeiro e não poderá contar com o camisa 2.

Rafael postou uma foto em que aparece deitado com a perna esquerda imobilizada (foto de destaque), na tarde deste sábado (13/4). O Botafogo, por sua vez, ainda avalia quanto tempo o atleta ficará afastado.

Ele retornou aos gramados no dia 27 de março, após se recuperar do rompimento do tendão, mas jogou apenas três partidas este ano. A última vez que Rafael entrou em campo foi contra o Junior Barranquilla, pela Libertadores da América. Na ocasião, o Botafogo saiu derrotado por 4 x 0.

Rafael quer se aposentar O jogador vem sofrendo com histórico de lesões mesmo antes de chegar ao clube carioca, o que o fez anunciar a aposentadoria para o fim deste ano. Ele cravou que vai pendurar as chuteiras em entrevista para o canal Botafogo PodCast, em janeiro deste ano.

“Final do ano eu paro, não vou mudar de ideia. Posso ser campeão, ser o melhor lateral do Brasileiro, que, ainda sim, vou parar. As lesões, as crises de ansiedade e outros problemas pessoais me desgastam muito. Quero jogar e terminar bem mentalmente”, afirma Rafael.