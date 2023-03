Ramon convoca Seleção Brasileira com novidades e nomes do sub-20

Técnico interino da seleção brasileira enquanto a CBF não define o nome do novo treinador, Ramon Menezes divulgou nesta sexta-feira (3) a primeira convocação após o fim da “Era Tite”, para a disputa do amistoso contra o Marrocos, marcado para 25 de março, em Tânger.

A lista tem apenas 11 atletas que estiveram na Copa do Mundo do Catar e aposta em jovens, assim como em nomes que atuam no futebol brasileiro.

O Palmeiras é o time do Brasil com mais representantes. Ramon chamou o goleiro Weverton, o meia Raphael Veiga e o atacante Rony. Além dos palmeirenses, a lista de jogadores do futebol brasileiro na convocação tem o lateral-direito Arthur, do América-MG, o goleiro Mycael e o atacante Vitor Roque, do Athletico-PR, e os volantes Andrey Santos e André, de Vasco e Fluminense, respectivamente.

Com exceção de André, todos eles integraram a seleção sub-20 campeã do Sul-Americano da categoria, sob o comando de Ramon Menezes, em fevereiro. Outro nome da conquista da seleção de base que entrou na convocação foi o zagueiro Robert Renan, que saiu do Corinthians no início deste ano para defender o Zenit, da Rússia, na negociação feita pelo clube paulista para manter o atacante Yuri Alberto no elenco.

Também recém-saído do Brasil, o volante João Gomes, que trocou o Flamengo pelo Wolverhampton, é outra novidade da lista. Ele é um dos novos jogadores que jamais haviam sido convocados para a seleção principal, ao lado de Robert Renan, Mycael, Arthur, André, Andrey Santos, Raphael Veiga, Rony e Vitor Roque.

Quem ficou de fora da lista foi Neymar, do PSG, principal estrela da seleção, pois está tratando uma lesão no tornozelo. Dono da titularidade há duas copas, o goleiro Alisson, do Liverpool, também não foi chamado.

“Todos esses jogadores que foram para a Copa poderiam estar presentes nesta lista. Fizemos observação desde que cheguei do sul-americano. Um levantamento de 52, 55 jogadores, cada um deles poderia estar na lista, fizemos a opção por esses 23 jogadores”, comentou Ramon Menezes.

Será a primeira vez que o Brasil entra em campo desde a eliminação para a Croácia, nas quartas de final no Catar. O amistoso diante do Marrocos, que terminou com a quarta colocação no Mundial, acontece no dia 25 de março, no estádio Ibn Batouta, em Tânger. O estádio foi uma das sedes do Mundial de Clubes disputado neste mês, e recebeu as partidas do Flamengo contra o Al-Hilal e contra o Al-Ahly.

Ainda em busca de um treinador para o ciclo até a Copa do Mundo de 2026, Ramon Menezes permanecerá no cargo até segunda ordem. Como técnico da equipe sub-20 do País, foi campeão do Sul-Americano da categoria no último mês e, aos 50 anos, tem seu maior desafio na carreira de treinador.

Confira a convocação da seleção brasileira: