Rapper norte-americano é surpreendido por tentativa de assalto no Rio de Janeiro; veja vídeo 

O rapper norte-americano Darren IShowSpeed levou um susto na segunda-feira, 8, quando visitava a comunidade Cidade de Deus, na Zona Oeste. O artista, que estava lá para realizar uma visita e fazia uma transmissão ao vivo, caiu em uma pegadinha que simulava uma tentativa de assalto. . Durante a gravação para seu canal no Youtube, que conta com 22,3 milhões de seguidores, ele foi surpreendido por um grupo de fãs que simularam uma tentativa de assalto, deixando o rapper visivelmente abalado. “Arrisquei minha vida para fazer essa live”, disse o youtuber, contanto que vai ficar uma semana do Brasil mostrando algumas cidades. Ele anunciou que seu próximo destino será São Paulo. O vídeo passou de dois milhões de visualizações. A ida as comunidades do Rio de Janeiro e a realização de turismo por lá, tem e tornado cada vez mais comuns entre influenciadores, rappers e youtubers estrangeiros, que se aventuram em favelas cariocas.

Speed got pranked into a fake kidnapping by a Brazilian Favela and his reaction is gold pic.twitter.com/yo7NYO6va8 — Speedy Updates (@SpeedUpdates1) January 8, 2024