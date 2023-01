Recém-divorciado, Rafael Cardoso é flagrado aos beijos com modelo

Ator, Rafael Cardoso se separou recentemente de Mari Bridi, com quem ficou casado por 16 anos e teve Aurora, de 8 anos, e Valentim, de 4 03/01/2023 10:44, atualizado 03/01/2023 10:46

Reprodução/Instagram

O ator Rafael Cardoso, recém-divorciado, continua dando o que falar com suas atitudes após colocar fim em uma união de mais de 16 anos com a sua, agora, ex-esposa, Mari Bridi, com quem tem dois filhos, Aurora, de 8 anos, e Valentim, de 4.

Segundo informações do Jornal Extra, Rafael Cardoso foi flagrado publicamente aos beijos com uma modelo na boate Vitrinni, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no último domingo, dia (1º/1). A modelo que foi vista ao lado do ator se chama Emmilly Ruthe e os dois estavam em um baita clima de intimidade.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

Quer ficar por dentro do mundo dos famosos e receber as notícias direto no seu Telegram? Entre no canal do Metrópoles e siga a editoria no Instagram.

Mais lidas