Juliette Freire revela desejo de ser mãe e abre o jogo: “Tenho um plano”

Juliette Freire abriu o jogo e revelou que tem o desejo de ser mãe. A campeã do Big Brother Brasil 21, que tem 33 anos, contou que já tem planos traçados para os próximos anos. Segundo ela, ela pretende adotar uma criança e, até os 40, gerar um bebê. Para isso, ela quer congelar seus óvulos até os 35.

“Vou adotar uma criança e tenho um plano: até os 35 anos, vou congelar meus óvulos, e até os 40, gerar. Se nada der certo com um cara, pego um amigo que acharia bem foda como pai e pronto. E eu lá tenho cara de quem vai ficar morrendo por homem?”, disparou a ex-BBB em uma entrevista ao jornal O Globo.

Quando assunto é homem, Juliette também não foge. Questionada sobre o motivo de nunca ter assumido um namoro desde que saiu do reality show, ela foi direta. “[Não o fiz] porque não teve. Claro, nesse meio tempo já me apaixonei, me lasquei, fiquei sério… Mas só vou assumir algo quando eu estiver certa daquilo”, falou.

Sobre os rumores de affair com o nome dela, que circulam por aí, ela respondeu: “E o povo inventa demais. Ando com o [surfista Gabriel] Medina para cima e para baixo e nunca peguei. L7nnon e Neymar, também não. É desgastante ter que ficar desmentindo o tempo todo. Então, quando o cara pelo menos é bonito, deixo falarem”.

Juliette, que faturou o prêmio de R$ 1,5 milhão no BBB 21, falou também sobre a sua relação com o dinheiro. “Não tenho um pingo de culpa por isso, gente. Acho que sou merecedora de chegar onde cheguei. Sentiria culpa em desperdiçar e banalizar meu dinheiro com algo muito caro, tipo uma bolsa de R$ 100 mil, enquanto um tio meu não tem uma casa para morar. Isso é consciência”, disparou.

A cantora revelou, ainda, que ajuda a família a ter uma vida digna. “Moro com meus pais, meu irmão e meu produtor. E o dinheiro é revertido para ajudar todo mundo. Banco a educação dos meus sobrinhos, saúde, moradia dos meus irmãos e amigos. Ninguém ‘luxa’, mas todo mundo tem uma vida extremamente digna”, contou a ex-BBB.