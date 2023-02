Record TV nega contratação de Marcio Garcia para novo reality show

A Record TV negou, por meio de nota publicada no Twitter nesta quinta-feira (2/2), que esteja planejando contratar o jornalista Marcio Garcia para o reality show A Grande Conquista.

O colunista Fefito, do UOL, afirma que executivos da emissora de Edir Macedo planejam Marcio Garcia no comando de seu novo reality show.

“A Record TV não fez ou fará nenhuma proposta ao apresentador Marcio Garcia. A emissora não foi consultada pelo veículo antes da nota ser publicada”, rebateu a Record TV.

De acordo com o colunista Leo Dias, do Metrópoles, Garcia tem feito pressão para encerrar o vínculo com a Globo. Seu contrato vai até 2024, mas o apresentador teria rejeitado comandar a nova temporada do The Voice Kids para pressionar o canal, o que não funcionou.

Nos bastidores, os boatos são de que, por conta dessas movimentações, a TV Globo estaria até pensando em um novo programa para Garcia, que está na emissora desde 2008, quando deixou a Record TV, onde comandava O Melhor do Brasil.

