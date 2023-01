Rede da Atenção Básica promoveu ação para controle de verminoses infantis em residencial teixeirense; veja fotos

Ação para controle de verminoses infantis na residencial Santos Guimarães (Foto: Wesley Morau)

Na última quinta-feira (12), a Secretaria de Saúde de Teixeira de Freitas – através da equipe da UBS do Santos Guimarães – realizou uma ação de controle de verminoses infantis na praça do Residencial Santos Guimarães, voltada para crianças a partir de 3 anos.

Foram ofertadas ações educativas para a comunidade a fim de prevenir verminoses em crianças, atualização dos cartões de vacina, orientações para pais ou responsáveis para identificação de possíveis casos e métodos de prevenção, além de consulta médica com prescrição de antiparasitário para as crianças – com aplicação imediata da dose.

“Essa é uma ação bastante importante para nós”, explicou Vânia Romão, moradora do residencial. “Às vezes, acabamos não cuidando da nossa saúde por conta da correria; ainda mais considerando que tínhamos que ir no postinho do Colina. Graças a Deus meu filho pôde atualizar o cartão de vacina e tomar os remédios oferecidos”.

A gestão atual prossegue com a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) que atenderá os habitantes dos residenciais Santos Guimarães e Antônio Costa Filho. Por isso, é essencial aproximar os serviços da Rede de Atenção Básica aos teixeirenses da comunidade até a entrega do equipamento, como destaca o secretário de Saúde Danilo Fernandes: “esta ação foi desenvolvida pelos profissionais da Atenção Básica a partir dos diagnósticos situacionais da região, no intuito de suprir vulnerabilidades da primeira infância”.

Ação para controle de verminoses infantis na residencial Santos Guimarães (Fotos: Wesley Morau)

Os habitantes dos residenciais Santos Guimarães e Antônio Costa Filho estão sendo atendidos na Rua Irmã Maria Alves, n° 6, no bairro Colina Verde (próximo a região), até a entrega da nova UBS.

