Rede declara apoio e Marina Silva participa da 1ª agenda da pré-campanha de Boulos no sábado

A dupla participa de eventos na Casa de Francisca, no Centro, e no Teatro Oficina, na Bela Vista

André Aroeira/MMA

Boulos e Marina deverão conversar com a imprensa durante a agenda



A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, participa neste sábado (23) da primeira agenda de pré-campanha de Guilherme Boulos (PSOL) à Prefeitura de São Paulo. O itinerário da dupla começa às 11h, com um ato de apoio da Rede Sustentabilidade à pré-candidatura de Boulos, na Casa de Francisca (Rua Quintino Bocaiúva, 22). Em seguida, às 14h, Marina Silva e o deputado participam de uma plenária – a primeira do processo de construção do Plano de Governo de Boulos – sobre Meio Ambiente e Transição Ecológica no Teatro Oficina (Rua Jaceguai, 520). Boulos e Marina deverão conversar com a imprensa durante a agenda.

