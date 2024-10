Relembre famosa música de Jorge Ben Jor feita para Washington Olivetto

Washington Olivetto morreu neste domingo (13/10), no Rio de Janeiro. O premiado publicitário era reconhecido mundialmente por suas produções e conquistas individuais e com a empresa W/Brasil. Por conta disso, ele recebeu até homenagens musicais.

Em 1991, Jorge Ben Jor lançou a música W/Brasil no álbum Jorge Benjor (Ao Vivo no Rio). A canção que homenageia o publicitário se tornou uma referência da MPB por conta da inusitada composição, que começava com a saudação “Alô, alô, W Brasil”, e do ritmo empolgante. Escute!

Na década de 1990, quando a música foi lançada, a W/Brasil era uma das agência mais famosas do país.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5 Jorge Ben Jor e Washington Olivetto Arquivo Pessoal 2 de 5 Washington Olivetto Sextante/Divulgação 3 de 5 Washington Olivetto Reprodução 4 de 5 Washington Olivetto Reprodução 5 de 5 Washington Olivetto era torcedor do Corinthians Reprodução/Corinthians

Em outro single menos conhecido, lançado em 1993, Jorge Ben Jor também citou o publicitário Washington Olivetto. Na música Engenho de Dentro, um dos versos faz referência ao publicitário quando diz: “A cabeça do Olivetto/É igual a uma cabeça de negro/Muito QI e TNT/Do lado esquerdo”. Ouça a música!

Quem era Washington Olivetto, premiado publicitário que morreu no Rio

Um dos ícones da publicidade brasileira, Olivetto foi responsável por criar campanhas importantes na propaganda nacional como a do “garoto Bombril” e a do “primeiro sutiã da Valisère”.

Na década de 1980, ele fundou a agência WBrasil, que atualmente está com a McCann e se tornou referência em marketing no país. Além disso, o publicitário venceu mais de 50 Leões no Festival de Publicidade de Cannes, um dos prêmios mais importantes do marketing mundial.

O publicitário está no Hall da Fama do The One Club de Nova York e também faz parte do seleto grupo Lifetime Achievement, do Clio Awards. Ele deixa três filhos.