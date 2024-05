Remédios tarja preta são vendidos sem receita em farmácias de Itamaraju

Sabe-se que o uso de medicamentos controlados, antimicrobianos e de controle especial sem acompanhamento médico pode causar danos à saúde da população e até dependência. E a venda destes, quando realizada sem prescrição médica pode levar o indiciamento dos farmacêuticos responsáveis técnicos pelo crime de tráfico de drogas e venda de medicamento controlado sem receita médica.

Nesta semana profissionais da Vigilância em Saúde e Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia (CRF-BA), visitou algumas farmácias do município de Itamaraju, após receberem denúncias onde medicamentos de uso controlado, usados para tratamento de transtorno alimentar eram comercializados sem receita. O denunciante utilizou uma ferramenta de mensagem eletrônica para tentar obter o medicamento, demonstrando a facilidade e ilegalidade, devido um de seus familiares tornar-se dependente deste tipo de medicamento após comprá-los irregularmente no estabelecimento.

A equipe da Vigilância em Saúde de Itamaraju não encontrou nenhum medicamento com as especificações da denúncia, mas notificou o estabelecimento sobre a prática e detalhou sobre a apuração e risco da atividade ilegal.

Os fiscais do Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia (CRF-BA), também tem intensificado ações em vários municípios da Bahia. Devido ao crescimento de casos de pacientes expostos aos riscos de automedicação.

Segundo o Ministério da Saúde, o uso indiscriminado de medicamentos e a automedicação, tem se tornado um dos principais responsáveis pelos altos índices de intoxicação. Um levantamento feito em 2022 pelo ICTQ (Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico) sobre a automedicação revela que 89% dos brasileiros usam medicamentos sem orientação médica.

O coordenador da Vigilância em Saúde de Itamaraju (Thaillon Bastos), informou que a instituição tem fiscalizado estabelecimentos constantemente, no entanto, sempre é necessário o apoio da comunidade para identificar casos e ações ilegais. Para facilitar as denúncias um canal foi disponibilizado no Whatsapp com o telefone 73 3191-1638. Cada denúncia será apurada e repassada os detalhes da ação.