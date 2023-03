Renan Calheiros quer fazer devassa no Itamaraty de Bolsonaro

O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado, que fazer uma devassa da gestão Jair Bolsonaro no Ministério de Relações Exteriores.

Renan prepara uma série de requerimentos sobre as crises diplomáticas do governo Bolsonaro. Ele irá pedir ao Itamaraty toda a documentação produzida no Brasil e nas embaixadas nesses momentos críticos.

Alguns deles são os desgastes com Emmanuel Macron e Angela Merkel sobre o Fundo Amazônia; várias tensões entre o então chanceler Ernesto Araújo e o governo chinês; o voto do Brasil na Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o embargo a Cuba, entre outros.

A ideia é esmiuçar a política externa bolsonarista e fazer uma radiografia dos momentos em que Bolsonaro gerou prejuízo ao Brasil na área diplomática.