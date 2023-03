Pensando bem, Vitor Pereira também foi um “Pix” errado do Flamengo

Um dos episódios mais bizarros do fim de semana foi a noticia de um Pix equivocado, no valor de R$ 1,9 milhão, que o Flamengo transferiu para um João Gomes errado.

Convenhamos que, pelo montante de dinheiro, não é um erro comum. Revela, no mínimo, amadorismo do departamento financeiro de um clube que fatura mais de R$ 1 bilhão por ano.

Pois agora temos mais ou menos a mesma impressão de que esse “amadorismo” pode ser a marca da diretoria flamenguista. Basta ver a aposta arriscada de trocar Dorival Jr por Vitor Pereira, logo após a conquista da Copa do Brasil e da Libertadores.

O Flamengo voltou a decepcionar neste domingo (5/3), perdendo para o Vasco. É o fim da invencibilidade no Cariocão; o fim da invencibilidade em clássicos; e o fim da invencibilidade contra o Vasco (ver abaixo o retrospecto do clássico).

O time que engrenou três frustrações seguidas neste inicio de ano (Supercopa, Mundial de Clubes e Recopa), está levando a sua imensa torcida ao desespero.

O clima está bem pesado, inclusive no vestiário. Quando Vitor Pereira tirou Everton Ribeiro, aos 20 minutos do segundo tempo, a cara de insatisfação do capitão diz tudo. O técnico parece ter perdido também o apoio do elenco. Clima irrespirável no Ninho do Urubu.

Mal comparando, a sensação é até parecida com a lambança financeira do caso João Gomes. É mais ou menos como se o clube, por engano, tivesse “feito um Pix” para o português errado, né não?

Coisa de amadores.

Últimos 10 jogos

Vasco 1 x 4 Flamengo – Brasileirão 2019

Flamengo 4 x 4 Vasco – Brasileirão 2019

Flamengo 1 x 0 Vasco – Campeonato Carioca 2020

Vasco 1 x 2 Flamengo – Brasileirão 20/21

Flamengo 2 x 0 Vasco – Brasileirão 20/21

Flamengo 1 x 3 Vasco – Campeonato Carioca 2021

Flamengo 2 x 1 Vasco – Campeonato Carioca 2022

Vasco 0 x 1 Flamengo – Campeonato Carioca 2022

Flamengo 1 x 0 Vasco – Campeonato Carioca 2022

Flamengo 0 x 1 Vasco – Campeonato Carioca 2023

