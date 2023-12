Repórter da Globo passa por embaraço ao vivo ao falar com adolescente

Na tarde deste sábado (30/12), uma repórter da TV Globo passou por um embaraço ao vivo, durante um link na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, quando mostrava a montagem do palco onde acontecerão as apresentações de fim de ano.

Na matéria, a jornalista questionou um grupo de pessoas sobre quais shows queriam assistir no réveillon e foi surpreendida pela adoslecente, que deu uma resposta sincerona. Para assistir ao vídeo, clique aqui.

“Está feliz, está animada? O que você quer ver aí?”, perguntou a comunicadora. “Não sei, os fogos”, disse a mocinha. Mesmo desanimada, a contratada da Vênus Platinada insistiu: “E show? Glória Groove, Ludmilla?”. “Sou fã de ninguém não”, rebateu a menina que é de Recife, em Pernambuco.

Sem perder a esportiva, a entrevistadora seguiu e afirmou que então a turista seria fã dos fogos, da festa, ao concluir o bate-papo. “Qual seu nome?”, falou. “Stéfany”, citou a nordestina.

Na web a cena viralizou e foi classificada como último meme do ano, embora alguns internautas tenham criticada as reações da moça. “Tão nova e tão insuportável”, frisou uma pessoa. “Muito da mal educada, isso sim”, apontou outra. “Fez só pra aparecer mesmo”, julgou uma terceira.