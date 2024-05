Show de Madonna é o quinto maior história; recorde é do Brasil

Madonna fez um show histórico nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro, no último sábado (4/5), ao reunir cerca de 1,6 milhão de pessoas. A apresentação da Rainha do Pop, que faz parte da Celebration Tour, entrou na lista das maiores performances da história.

A diva empatou com o festival Monster of Rock, realizado em Moscou, na Rússia, em 1991. O top-7 conta com outros quatro shows realizados no mesmo local da Cidade Maravilhosa, a praia de Copacabana. Em 2006, os Rolling Stones receberam 1,5 milhão de pessoas.

Madonna2 RED

Reprodução

Madonna show 1 RED

Reprodução

Madonna Gives Massive Free Show in Copacabana Beach To Close “The Celebration Tour”

Madonna durante a performance de Erotica no show no Rio de Janeiro Buda Mendes/Getty Images

madonna – anitta2

Anitta fez participação especial em show Reprodução/TV Globo

Madonna Gives Massive Free Show in Copacabana Beach To Close “The Celebration Tour”

Madonna e Anitta durante a música Vogue

Em 1993, Jorge Ben Jor e Tim Maia subiram ao palco no Rio durante o Revéillon e tiveram a companhia de 3 milhões de pessoas. Já o topo da lista conta com um show de Rod Stewart, ocorrido em 1994. Ao menos 4,2 milhões de pessoas foram à Copacabana para o show do artista, de acordo o Guinness, livro dos recordes.

Confira a lista completa: Rod Stewart, Praia de Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil (1994) – 4,2 milhões

Jean-Michel Jarre, Moscou, Rússia (1997) – 3,5 milhões

Jorge Ben Jor (1993) – 3 milhões

Jean-Michael Jarre, Paris, França (1990) – 2,5 milhões

Madonna, Praia de Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil (2024) e Monster of Rock, Moscou, Rússia (1991) – 1,6 milhão

Rolling Stones, Praia de Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil (2006) – 1,5 milhão