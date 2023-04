Repórter volta ao Domingo Legal e chora ao contar história inusitada

Silvana Kieling, repórter do Domingo Legal nos anos 1990, voltou ao programa nesse domingo (16/4), e se emocionou 17/04/2023 8:49, atualizado 17/04/2023 8:49

O SBT conta com um time de estrelas que fazem as coisas acontecerem no canal de Silvio Santos. No passado, a situação era a mesma, porém, com nomes distintos. Aliás, uma dessas joias raras da emissora esteve no último Domingo Legal.

Repórter do Domingo Legal nos anos 90, Silvana Kieling participou do quadro O Domingo Que Mudou a Vida, na comemoração dos 30 anos da atração. Na ocasião, a jornalista relembrou o início do trabalho na emissora do dono do baú.

