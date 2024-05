Resgate de cavalo em telhado é complexo e equipes atuam em “sincronia”

A primeira-dama Janja Lula Silva voltou a publicar, na manhã desta quinta-feira (9/5), atualizações sobre o cavalo ilhado no telhado de uma casa em Canoas, no Rio Grande do Sul. O animal, batizado pelos internautas de “Caramelo”, está sem alimentação e água há mais de quatro dias. Equipes do Exército Brasileiro se mobilizaram para tentar fazer o resgate, que é considerado complexo.

“[Uma] equipe do Exército, com veterinários, decolou agora há pouco para tentar fazer o resgate do cavalo Caramelo. Ele superou a noite [dessa quarta-feira] e ainda está no telhado. Vamos acompanhando, porque muitas equipes estão mobilizadas. Esse resgate é complexo. As equipes que estão empenhadas devem trabalhar em sincronia”, explicou Janja.

A imagem do animal, flagrado pelo helicóptero da TV Globo na quarta-feira (8/5), chocou os brasileiros e se tornou um dos símbolos da catástrofe no Rio Grande do Sul.

Na rede social X (antigo Twitter), internautas enviaram mensagens para primeira-dama com alertas de que, próximo ao cavalo, há cães desabrigados. “Tem dois cachorros lá também, precisando de resgate. Não os deixem pra trás, por favor”, escreveram.

Há informações de que o animal está no mesmo local há quatro dias, enquanto tenta se equilibrar no telhado, sem beber água ou se alimentar. Ainda na quarta-feira (8/5), o prefeito de Canoas, Jairo Jorge (PSD), afirmou que a operação de resgate deve exigir o uso de um helicóptero que suporte até 600kg.

Cavalo submerso O vice-prefeito de Santo Antônio da Patrulha (RS), Marcelo Santos da Silva, declarou na última segunda-feira (6/5) que foi domador de cavalos e resgatou um animal que estava com água até o pescoço após as inundações.

O animal, que é de grande porte, se afogava em uma rua de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, uma das mais afetadas pelas chuvas e enchentes que assolam o estado. Para salvá-lo, foi necessário laçar o equino.

“Estávamos resgatando pessoas, mas, quando vimos o cavalo, jamais o deixaríamos morrer”, disse Marcelo Gaúcho, como é conhecido, ao portal G1.

