Reunião entre a Prefeitura e setor comercial teixeirense elabora planejamento de ações para 2023

Nesta quarta-feira (21), foi realizada a reunião entre a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas e representantes do setor comercial do município na Câmara de Dirigentes Lojistas (SPC). Estiveram presentes o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, secretários municipais, representantes da Polícia Militar e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE); e empreendedores que atuam em território teixeirense.

Durante a ocasião, foram apresentados os serviços realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico em 2022, assim como o calendário de planejamento para os eventos que vão ocorrer no próximo ano. “Este encontro é essencial para que possamos estruturar investimentos e ações voltadas para valorizar e privilegiar não só os comerciantes como toda a sociedade de Teixeira de Freitas”, ressaltou o prefeito Dr. Marcelo Belitardo. “Nossa gestão está sempre de portas abertas para ideias, diálogos e ações que priorizem o desenvolvimento e a geração de renda aos teixeirenses”.

Em 2022, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico atuou em diversas frentes no intuito de impulsionar a economia do município e, consequentemente, a do Extremo Sul baiano: em julho, por exemplo, ocorreu a 9ª edição do Festival Gastronômico Sabores de Teixeira de Freitas, que destacou empresas do setor na cidade através de pratos inspirados na sétima arte. Em setembro, a pasta retomou o projeto Arte na Praça, voltado para valorizar o comércio local e buscar iniciativas baseadas na inovação.

Festival Gastronômico (1 e 2) e projeto Arte na Praça (3 e 4)

Através de inúmeras parcerias, a administração permaneceu atenta às particularidades econômicas locais. Junto a Secretaria de Agricultura, o SEBRAE e a Suzano, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico promoveu a Rodada de Negócios durante a 38ª edição da Exposição Agropecuária, a fim de inserir os produtos e serviços da agricultura familiar no mercado turístico teixeirense e estabelecer um intercâmbio comercial entre os pequenos agricultores e empresários da região.

Com a Secretaria de Assistência Social e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), a gestão atual disponibiliza cursos profissionalizantes gratuitos aos cidadãos a partir do Desenvolve Teixeira, projeto inédito para a garantia de educação e autonomia. Devido ao sucesso das iniciativas executadas,Teixeira de Freitas conquistou as premiações estaduais nas categorias Cidade Empreendedora e Marketing Territorial e Setores Econômicos durante o XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor 2022.

Para o próximo ano, estão previstas obras como a entrega da pavimentação do Polo Municipal — com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa),responsável pela implantação do saneamento — e da Rua Gourmet, voltado ao lazer e empreendedorismo teixeirenses. Este espaço em específico, assim que entregue, receberá eventos como o Festival Gastronomia de Rua, atendendo empreendedores do segmento tanto da cidade de Teixeira de Freitas como das comunidades.

Estas e outras expectativas foram discutidas e estruturadas durante a reunião: “2023 será um período de enormes realizações; o que conquistamos durante esta gestão é resultado do trabalho conjunto de diversos atores, integralmente focados na elaboração de projetos visando o crescimento do nosso município”, disse Maxsoely Brito, secretária de Desenvolvimento Econômico.

