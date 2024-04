Revoltado, Davi se manifesta sobre o fim do namoro com Mani Reggo

Na noite dessa sexta-feira (19/4), Davi Brito abriu uma live no Instagram e rasgou o verbo. O campeão do BBB24 ficou revoltado com os rumores de que teria terminado com Mani Reggo. A informação foi divulgada pelo jornalista Luiz Bacci, que garantiu que os dois não estão mais juntos.

“Eu entrei no Big Brother Brasil como um garoto preto, que veio da favela. Um garoto que sonha e que tem o direito de sonhar e viver a vida como qualquer pessoa. Eu entrei no Big Brother pra jogar e pra ganhar o prêmio e fui lá como jogador, me posicionar, mostrei a minha pessoa, a minha personalidade e ganhei o programa”, disse.

E completou afirmando que não precisa provar nada para ninguém sobre o namoro de 1 ano e 6 meses: “Da minha vida pessoal eu não devo satisfação a ninguém. Vá cuidar da sua vida. Deixa a minha vida, que da minha vida cuido eu. Se o Brasil gostou de mim e me fez sair de lá campeão foi porque eu tive uma trajetória sofrida e ralada. Eu fui humilhado lá dentro várias vezes”.

Sem negar a notícia, Davi pediu que não que se ocupem com sua vida pessoal. “Vão cuidar da vida de vocês. Vá lavar um prato, vá passar um pano dentro de casa. Vá procurar fazer alguma coisa. Ficar fofocando da vida dos outros. Coisa feia”, continuou.

Davi Brito encerrou o desabafo lembrando que foi o primeiro homem preto a ganhar o reality da TV Globo. “Eu não tenho que provar nada a ninguém. Está com raiva porque eu sou preto e ganhei? Eu sou o primeiro homem preto a ganhar o programa do Big Brother Brasil. Representei a minha cultura, a minha raça. Eu sou negro e sou milionário”, concluiu.