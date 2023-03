Reynaldo Gianecchini revela briga com Claudia Abreu na Globo

O galã Reynaldo Gianecchini, que já brilhou muito na telinha da Globo, tornando-se um dos artistas mais respeitados do Brasil, pegou os seus fãs de surpresa ao revelar uma briga com a atriz Claudia Abreu.

Segundo o galã, que está no auge dos seus 50 anos de idade, a briga aconteceu nos bastidores da emissora.

“A gente brigou. É isso, acho que tinha um cansaço e a gente não tinha muito tempo para as coisas”, explicou o ator.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles — clique para ser redirecionado.

Quer ficar por dentro do mundo dos famosos e receber as notícias direto no seu Telegram? Entre no canal do Metrópoles e siga a editoria no Instagram.