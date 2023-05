Zé Hugo revela conselhos de Léo Gamalho no ataque do Vitória

O ataque do Vitória mistura experiência e juventude. Aos 23 anos, Zé Hugo escuta os conselhos de um veterano de 37, que conhece bem do riscado. O centroavante Léo Gamalho é a voz da maturidade no pé de ouvido dele.

“O Léo é um cara sem palavras. Me ajuda muito, me dá conselhos. Um cara experiente, que a gente tem que seguir, com uma carreira vitoriosa. Ele fala para eu acalmar, não empolgar muito. Mas é com carinho, sabe? Lá ele”, diverte-Zé Hugo. “Ele puxa minha orelha às vezes, quando eu estou muito empolgado”, completa.

Zé Hugo marcou o primeiro gol dele com a camisa do Vitória no triunfo por 2×0 contra o Londrina, no Barradão. Aproveitou o passe de Osvaldo e só empurrou a redonda para o fundo da rede. Na comemoração, lançou passinho de dança e tudo.

“Muito feliz de fazer meu primeiro gol aqui no Vitória. O trabalho está sendo recompensado dentro de campo, por todo esforço que a equipe vem fazendo. Sobre a dancinha, eu sempre gostei de comemorar meus gols de forma diferente, divertida. Acho que todo mundo simpatiza com isso aí”.

A galera na arquibancada do Barradão curtiu um bocado e ele entrou no clima. “A torcida vem fazendo uma festa maravilhosa desde que subiu. A minha emoção foi a melhor possível. Eu já vinha me cobrando muito por esse gol e eu pude extravasar ali na comemoração com meus companheiros. Ficou todo mundo feliz”.

O Vitória volta a campo na sexta-feira (5), às 21h30, contra o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O jogo é válido pela 5ª rodada, já que o contra o Ceará, pela 4ª, foi adiado para dia 10 de maio porque o adversário está na final da Copa do Nordeste (dia 3, contra o Sport).