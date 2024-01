Ricardo Cappelli nega demissão de cargo no Ministério da Justiça e tira férias

O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, negou na manhã desta quinta-feira, 11, que tenha pedido demissão do cargo e informou que está tirando férias. Ele fez essa declaração pouco antes da apresentação de Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), como o novo comandante da pasta. A permanência de Cappelli no ministério está incerta, mas ele afirmou que está saindo de férias com sua família e que pretende voltar para colaborar com a transição. “Não pedi demissão. Vou sair de férias com a minha família e voltar para colaborar com a transição no Ministério da Justiça e Segurança Pública. União e Reconstrução”, escreveu em publicação no X (antigo Twitter). Cappelli foi o braço-direito do ex-ministro Flávio Dino (PSB-MA) e ganhou destaque por sua atuação como interventor federal na segurança pública do Distrito Federal após os atos extremistas ocorridos em 8 de Janeiro,e inclusive chegou a ser um dos cotados para assumir o cargo de ministro da Justiça. A posse de Lewandowski está marcada para o dia 1º de fevereiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que o novo ministro terá autonomia para montar sua equipe, mas que discutirá com ele os nomes para definir quem entra e quem sai.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Não pedi demissão. Vou sair de férias com a minha família e voltar para colaborar com a transição no Ministério da Justiça e Segurança Pública. União e Reconstrução. — Ricardo Cappelli (@RicardoCappelli) January 11, 2024