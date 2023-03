Ricardo Freitas faz show neste sábado (11), no Pagode Samba Lapa e recebe o cantor Príncipe

Evento acontece no Karaokê show Bar que fica na avenida Mem de Sá. 103, na Lapa

Neste sábado (11), a partir das 19h, o Centro do Rio de Janeiro vai ferver. Uma das maiores revelações da MPB, no segmento Samba, Pagode e Swing dos últimos tempos, o cantor Ricardo Freitas faz show no Pagode Samba Lapa, que acontece Karaokê show Bar que fica na avenida Mem de Sá . 103, na Lapa.

Nessa primeira edição do evento, Ricardo vai receber o cantor e compositor Príncipe. Com 20 anos de carreira, o artista traz no repertório, sucessos como: “Sonho de Amor”, “Deus Tá Vendo”, “Te Assumo Com Tudo”, entre outros.

Sua trajetória começou no ano 2000, quando fez parte do grupo “Nosso Sentimento”, um dos principais grupos de pagode no Brasil.

Príncipe também tem parcerias com grandes cantores e grupos como Belo, Dilsinho, Ferrugem, Pique Novo, Mumuzinho e outros. O cantor se prepara para gravar um DVD, que será lançado, em breve, com diversas participações especiais. Nos intervalos tem o DJ Bacalhau da FM O DIA. Mais informações:21-96661-0555- Falar com BOB. Classificação: 16 anos.

Cantor Ricardo Freitas

Ricardo Freitas, é uma das mais recentes revelações da Música Popular Brasileira. Dono de uma voz potente e um timbre inigualável, o cantor natural do Rio de Janeiro, região de Madureira e Oswaldo Cruz, berço do samba, começou a ter gosto pela música aos 9 anos de idade, ao ouvir na casa de uma tia, um vinil de Tom Jobim, “Águas de março”. Foi ali que o menino carioca se encantou pelas harmonias e melodias musicais, mesmo sem saber nada sobre Jobim e a Bossa Nova. Aos 13 anos, Ricardo entrou para igreja e aos poucos foi aprendendo a tocar bateria.

Com o passar dos anos, percebeu que tinha facilidade em tocar qualquer instrumento, mas o coração batia mais forte para o canto. O artista iniciou a sua carreira como cantor aos 26 anos. Apaixonou-se ao perceber a maneira com que as pessoas retribuíam o seu canto, em forma de energia e conexão sincera, entre gestos e sorrisos. Em 2015, decidiu levar sua arte a um maior número de pessoas com pequenas apresentações em boates, feiras, eventos corporativos e outros. Um ano mais tarde, produziu seu primeiro EP autoral, no qual, todas as composições foram feitas pelo artista e sua esposa e produtora, Tânia Mattos, formada em piano clássico e professora.

Este trabalho valorizou a carreira do artista, que em 2018 trouxe -lhe duas indicações ao Grammy Latino. Com perspectivas favoráveis e ganhando mais reconhecimento no cenário musical, o artista decolou e vieram muitos projetos, gravações e shows que o fizeram ser conhecido nacionalmente.

Em 2022 surgiu um novo projeto, o EP “Singular e toda sua verdade e singularidade estão impressas neste trabalho inovador, mistura de ritmos brasileiros e muito swing! Ricardo Freitas está estourado nas plataformas digitas com o seu novo Sucesso “Preta Dourada”. Você vai cantar juntinho, vai se amarrar e vai amar esse artista que veio para fazer história na MPB.

Serviço:

Show do cantor Ricardo Freitas no Pagode Samba Lapa

Covidado: Cantor Principe

Data: 11 de março- Sábado Local: Karaokê show Bar

Horário: a partir das 19h

Endereço: Avenida Mem de Sá. 103, na Lapa.

Ingressos populares: Primeiro Lote: R$ 10 / Segundo Lote: R$ 25. Vendas no local do evento.

Mais informações:21-96661-0555- Falar com BOB.

Classificação: 16 anos.