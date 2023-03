Veja fotos da nova mansão luxuosa de Ludmilla e Brunna Gonçalves

Ludmilla está de casa nova. A famosa conseguiu realizar um sonho e comprou uma enorme mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Estima-se que a cantora desembolsou em torno de R$20 milhões para comprar o imóvel.

Com três andares, a casa onde Lud mora com a esposa, a dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves, conta até mesmo com uma boate subterrânea, para evitar reclamações de vizinhos durante as festinhas privadas da funkeira.

Ludmilla em sua nova mansão no Rio de Janeiro

Mansão de Ludmilla no Rio de Janeiro

Mansão de Ludmilla no Rio de Janeiro

Mansão de Ludmilla no Rio de Janeiro

Através do site da imobiliária o qual a casa estava à venda, vários fãs da famosa conseguiram salvar fotos do local, que tem inúmeras suítes, sauna, espaço gourmet e uma piscina de cair o queixo.

No ano passado, Lud compartilhou a novidade com os seguidores em seu Instagram. Sentada em cima de um carrão estacionado na frente de sua casa, ela disse: “Vivendo para realizar todos os meus sonhos, feliz demais por realizar mais esse. A mãe está de mansão nova. Nunca desista dos seus sonhos”.

