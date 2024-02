Rio de Janeiro registra primeira morte por dengue neste ano

A cidade do Rio de Janeiro registrou a primeira morte por dengue em 2024. A informação foi confirmada pelo secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, nesta quarta-feira, 7. O paciente foi atendido na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Maré, localizada na Zona Norte da cidade fluminense. A Secretaria municipal de Saúde investiga outras seis mortes suspeitas pela doença na capital. De acordo com Soranz, o Rio alcançou recorde de internações por dengue no mês passado, com 362 hospitalizações. O número representa o maior registro desde o ano de 1974.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na última segunda, o prefeito Eduardo Paes decretou estado de emergência de saúde pública devido à epidemia de dengue e anunciou um plano de contingência com diversas medidas. Entre as medidas a serem adotadas no município, está a criação do Centro de Operações de Emergência (COE-Dengue), a abertura de dez polos de atendimento em diferentes regiões do município, a disponibilização de leitos em hospitais da rede municipal, a utilização de carros fumacê nas áreas com maior incidência de casos e a entrada compulsória em imóveis fechados e abandonados.

Publicado por Caroline Hardt

Leia também

Idosa de 104 anos morre por dengue em Guarulhos



Brasil enfrenta aumento preocupante de casos de dengue; governo pede mobilização nacional



*Reportagem produzida com auxílio de IA