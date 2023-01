Rio de Janeiro vai ganhar Avenida Pelé no entorno do Maracanã

O prefeito Eduardo Paes anunciou que a cidade do Rio de Janeiro passará por uma mudança para homenagear o legado de Pelé. A partir da próxima quarta-feira, 4, a capital fluminense irá alterar o nome da Avenida Radial Oeste, que circunda o estádio do Maracanã, para o apelido que consagrou Edson Arantes do Nascimento. O decreto será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro de amanhã. Paes ainda não definiu se a via será alterada para o nome Pelé ou Rei Pelé. No Twitter, ele pediu a opinião dos usuários em uma enquete. “Muita gente sugerindo que a Radial Oeste passe a se chamar Rei Pelé em vez de simplesmente Pelé. O que você acha?”, questionou. Na onda das homenagens, a avenida da zona norte do Rio não é a única que deve sofrer alterações. Durante o velório de Edson Arantes do Nascimento, em Santos, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou que pediu para que 211 federações filiadas à entidade se comprometam a nomear estádios com o nome do Rei para preservar sua memória em novas gerações de amantes do futebol.

A Avenida Radial Oeste que circunda o Maracanã passará a se chamar amanhã de Avenida Pelé! O decreto sairá publicado no Diário Oficial de amanhã! pic.twitter.com/f8nuhbhCR1 — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 3, 2023

Muita gente sugerindo que a Radial Oeste passe a se chamar Rei Pelé ao invés de simplesmente Pelé! O que você acha? — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 3, 2023