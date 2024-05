Rio Grande do Sul chega a 169 mortes e 55 mil pessoas em abrigos em decorrência das enchentes

O Estado do Rio Grande do Sul enfrenta uma situação crítica devido às fortes chuvas e enchentes que assolam a região desde o final de abril. De acordo com o último balanço divulgado pela Defesa Civil, já são 169 mortes registradas, além de 56 pessoas desaparecidas e 806 feridos em decorrência dos eventos climáticos. Mais de 2,3 milhões de pessoas foram afetadas de alguma forma pelas chuvas, sendo que 581 mil tiveram que deixar suas casas. Atualmente, 55.813 pessoas permanecem em abrigos temporários aguardando a melhora das condições climáticas. As cheias dos rios, córregos e lagos gaúchos deixaram 77.711 pessoas ilhadas, necessitando de resgate. Além disso, mais de 12.500 animais também foram resgatados pelas equipes de socorro.

Mesmo com uma pausa nas chuvas neste fim de semana, o nível do rio Guaíba continua acima dos 4 metros, um acima da cota de inundação. A situação se repete na Lagoa dos Patos, que está com nível acima dos 2 metros, sendo que o limite é de 1,3 metro. Os serviços meteorológicos alertam para a possibilidade de novas chuvas no Estado, com risco de granizo, geadas e ventos fortes. Ainda há mais de 113 mil pontos sem energia elétrica em todo o Estado e 588 escolas sem aulas. Atualmente, 67 trechos de rodovias estão bloqueados total ou parcialmente, afetando 42 estradas, pontes e balsas. As informações são do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), incluindo rodovias concedidas e administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

Publicada por Felipe Cerqueira

