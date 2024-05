Rio Grande do Sul já tem 39 mortos devido às intensas chuvas que atingem o Estado

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou no início da tarde desta sexta-feira (3) as informações sobre as vítimas das fortes chuvas que atingem o Estado desde o início da semana. Já são 39 os mortos em decorrência dos alagamentos e desabamentos. Há 68 desaparecidos, e o governo decretou, desde a quarta-feira (1º), estado de calamidade pública. A situação foi reconhecida pelo governo federal, e uma série de medidas, como envio de recursos, pessoal e medicamentos, vem sendo tomadas. As chuvas elevaram o nível do Guaíba a patamares históricos, sendo o maior desde 1941, quando atingiu 4,76 metros, e inundou parte do centro de Porto Alegre. A previsão é de que as águas subam aos 5 metros, neste sábado, causando ainda mais estragos e prejuízos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No início desta tarde, o governo federal optou por adiar as provas do Concurso Nacional Unificado (CNU), popularmente chamado de “Enem dos Concursos”, em todo o país. Os exames estavam previstos para o próximo domingo (5), mas o governador do Rio Grande do Sul já tinha chamado atenção na quarta-feira, que os inscritos residentes no Estado não teriam como fazer as provas. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu adiar todas as partidas envolvendo equipes gaúchas como visitantes até a próxima segunda-feira (6). A medida afeta 12 jogos de diversas competições e divisões do futebol brasileiro. Entre as partidas adiadas estão três jogos da série A do Campeonato Brasileiro: Grêmio x Criciúma, Juventude x Atlético-GO e Cruzeiro x Internacional. Além disso, a partida entre Internacional e Ferroviária, válida pela série A1 do Brasileiro feminino. De acordo com as informações atualizadas na tarde desta sexta, 235 municípios do Rio Grande do Sul foram afetados pelas chuvas. Há cerca de 8.000 pessoas em abrigos, em todo o Estado, e o número de desalojados é de 23.598. Já são 74 feridos, além dos 74 desaparecidos desde a tarde de quinta e 37 vítimas fatais. As chuvas chegaram na quinta-feira a Santa Catarina e uma pessoa morreu quando teve seu carro arrastado pela enxurrada.