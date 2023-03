Rita Lee volta para casa após internação e família posta registro: ‘Bem-vinda’

Rita Lee voltou para casa. A notícia foi compartilhada pelo marido, Roberto de Carvalho, neste sábado (04), em uma rede social. A cantora, de 75 anos, estava internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o último dia 23. A artista foi diagnosticada com um tumor primário no pulmão esquerdo e teve que se submeter a um tratamento com imunoterapia e radioterapia.

A notícia também foi compartilhada pelo filho, João, que postou o mesmo registro da artista bem confortável na poltrona de casa. “Bem-vinda em casa”, disse ele, em inglês, ao postar a foto. O registro agradou fãs e amigos, que publicaram mensagens carinhosas, celebrando a recuperação da rainha do rock.

Na última quarta-feira (1º), os filhos da cantora, João e Beto Lee, tranquilizaram os fás de Rita após surgirem boatos equivocados de que a artista havia falecido. “Gente, minha mãe está bem. Eu estou aqui com ela agora. Ela está tomando sorvete. Não caiam em fake news”, escreveu João.

Quando Rita foi internada, Roberto de Carvalho ressaltou que a internação se tratava de exames de monitoramento e terapias que precisam ser feitos em razão do tratamento contra um câncer de pulmão. Segundo ele, que também é músico, esses procedimentos eventualmente resultam em internações. “Agradecemos o tsunami de amor, carinho e positividade que temos recebido. Obrigado mesmo. E vamos em frente, e que as Grandes Luzes do Universo estejam nos guiando por todos os caminhos”, escreveu.

