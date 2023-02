RJ tem recorde de temperatura no verão, com sensação térmica de 58°C

A temperatura na cidade do Rio de Janeiro chegou a 41,1°C, com sensação térmica de 58°C, neste sábado (4/2). O número, registrado às 15h no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, é recorde no verão deste ano.

Segundo dados do Sistema Alerta Rio, a menor sensação térmica na cidade foi no Alto da Boa Vista, onde equipamentos registraram a temperatura de 40,3ºC às 13h45.

Até este sábado, a maior temperatura havia sido em 15 de janeiro, quando chegou a 40,3°C. A sensação térmica, na data, foi de 54°C.

O Alerta Rio divulgou boletim neste sábado alertando para existência de núcleos de chuva nas zonas Sul e Norte, com nuvens baixas. A previsão para a noite é de chuva fraca a moderada em pontos isolados. Para domingo, a previsão é de áreas de instabilidade, com pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite.