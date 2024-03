Vídeo: bandidos armados fazem arrastão no meio de avenida no litoral

São Paulo — Um grupo de assaltantes foi flagrado abordando motoristas na Avenida das Nações Unidas, em São Vicente, no litoral paulista, na manhã deste sábado (23/3). Os criminosos apontaram armas em direção às vítimas, obrigando-as a parar.

Uma testemunha, que estava do outro lado da avenida, registrou o momento em que os homens fazem o arrastão (assista abaixo), próximo à entrada do Viaduto Mário Covas. Armados e com bicicletas, eles abordam um carro pelos dois lados.

Enquanto acontecia o assalto, um dos criminosos se afasta da janela da primeira vítima e aponta a arma em direção ao motorista de outro carro que passava pela pista. A cena é acompanhada por moradores.

Questionada, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse que a Polícia Civil analisa as imagens para tentar identificar e deter os envolvidos. “Contudo, até o momento não foi encontrado nenhum registro similar”, informou a pasta.

“A polícia reforça a importância do registro do boletim de ocorrência para ajudar na investigação e na orientação do policiamento da área”, concluiu a nota da SSP.