Rodízio municipal de veículos volta a valer nesta segunda-feira em São Paulo

O rodízio municipal de veículos na cidade de São Paulo, que estava suspenso desde o dia 26 de dezembro de 2023, volta a valer a partir desta segunda-feira, 8. A suspensão temporária ocorreu devido às festas de fim de ano. No entanto, durante esse período, o rodízio de placas para veículos pesados (caminhões) continuou em vigor, assim como as demais restrições, como a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF), segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O rodízio de veículos em São Paulo restringe a circulação nos horários de pico, das 7h às 10h e das 17h às 20h, no Anel Viário da Cidade e nas ruas e vias do Centro Expandido da cidade, que inclui bairros ao redor do centro histórico, como Liberdade, Consolação, Bom Retiro, Brás, Mooca, Lapa, Barra Funda e Vila Leopoldina, além de Pinheiros, Vila Mariana, Saúde, Ipiranga e Moema, por exemplo.

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito alerta que transitar em locais e horários não permitidos resulta em infração de trânsito de nível médio, com multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de quatro pontos no prontuário do motorista. O rodízio foi implementado em 1997 na capital paulista com o objetivo de reduzir os congestionamentos e limitar a quantidade de veículos nas vias durante os horários de pico. A regulamentação municipal determina os dias e horários em que os carros e caminhões podem circular, de acordo com o final da placa. Segunda-feira é a vez das placas de final 1 e 2, terça-feira das placas de final 3 e 4, quarta-feira das placas de final 5 e 6, quinta-feira das placas de final 7 e 8, e sexta-feira das placas de finais 9 e 0.